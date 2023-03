"Cardeal-patriarca de Lisboa queria dizer que não tinha autoridade para suspender padres"

O bispo-auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, explicou ao início desta tarde de quinta-feira que quando o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, disse que "não tinha autoridade para suspender padres, estava a usar uma terminologia formal, que queria dizer que não tinha autoridade para suspender".

"O Patriarca foi questionado sobre a questão da suspensão e fez uma explicação que gerou confusão. Observa-se, frequentemente, que ainda está em uso a antiga terminologia de suspensão que significa uma pena. E nesta fase ainda não pode ser imposta uma pena. A forma correta para designar tal disposição será a proibição do exercício público do Ministério", justificou D. Américo Aguiar no almoço-debate "Jovens sonhadores, lutadores e poetas", organizado pelo International Club of Portugal, que decorre no hotel Sheraton, em Lisboa.

"Se queremos estar num Estado de Direito e num quadro de paz jurídica, temos de usar as expressões certas, não fazer uma conclusão. Isto não é para desculpar ninguém", esclareceu ainda, numa pequena intervenção sobre os abusos sexuais na Igreja.

Questionado pelo público sobre a temática disse que "vamos tentar ser exemplares no tratamento das vítimas". "Acreditem e deem o benefício da dúvida"