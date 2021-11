"Casos em investigação" para despistar nova variante em Portugal

Rita Salcedas Hoje às 12:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A diretora-geral da Saúde admitiu que a nova variante Omicron pode já ter chegado a Portugal, mas assegurou que não há casos confirmados.

Graça Freiras confirmou, este sábado, que, "até à data, não foi detetado nenhum caso" da nova variante, cujo elevado grau de mutações está a gerar preocupações entre a comunidade científica, ressalvando que isso não significa que as autoridades de saúde não estejam "à procura".

"Neste momento há casos em investigação. Não pode dizer-se que são casos suspeitos, são casos que estão a ser investigados", fez saber a diretora-geral da Saúde, detalhando que as situações em causa se referem a pessoas que vieram da África Austral, o epicentro da nova variante, inicialmente identificada na África do Sul e entretanto detetada também no vizinho Botsuana, em Hong Kong, Israel e Bélgica (na Alemanha, há um caso suspeito).

Os casos sinalizados foram detetados em Lisboa "mas pode, a qualquer momento, surgir um alerta de outra parte do país", apontou a diretora-geral da Saúde, que apelou a quem tenha regressado recentemente da África Austral e de Angola que se dirija a uma farmácia e faça um teste rápido de antigénio. "Se o teste for positivo entram automaticamente no sistema e são encaminhados pelo SNS e acompanhados por médicos", indicou, explicando que quando um médico ou uma autoridade de saúde deteta uma situação "que pode ser de risco", o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) é avisado e "entra em ação para poder fazer a identificação genómica da nova variante".

"É óbvio que estamos preocupados", afirmou a responsável, lembrando que a variante foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como sendo "de preocupação".

DGS aguarda parecer final sobre vacinação das crianças

PUB

Questionada pelos jornalistas sobre a notícia deste sábado do "Expresso" que revela que os peritos de um dos grupos de trabalho da Direção-Geral da Saúde se posicionaram contra a vacinação generalizada das crianças dos cinco aos 11 anos, Graça Freitas disse que a Direção-Geral da Saúde (DGS) aguarda o parecer final da comissão técnica. "A Comissão de peritos de pediatria e saúde infantil é apenas uma comissão consultiva. É no parecer final que a DGS vai fazer o seu parecer e recomendação para a tutela", esclareceu.