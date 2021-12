Cientista de Viana calibrou o telescópio espacial James Webb

Delfim Machado Hoje às 12:20 Facebook

Tem 39 anos, é da pequena freguesia de Afife, em Viana do Castelo, e é uma das cientistas que estará de forma remota ao leme do telescópio espacial James Webb, não tripulado, cujo lançamento está agendado para este sábado, dia de Natal, a partir da Guiana Francesa, na costa nordeste da América do Sul.

Catarina Alves de Oliveira Foto: DR

Catarina Alves de Oliveira vai ter um Natal diferente de todos os portugueses, pois vai estar com os olhos postos no lançamento do James Webb. A astrónoma trabalha desde 2011 no Centro de Operações Científicas da Agência Espacial Europeia (ESA), em Madrid, Espanha, onde é responsável pela calibração e monitorização de um dos quatro instrumentos do telescópio, o espetrógrafo NIRSpec. "O telescópio vai operar a 1,5 milhões de quilómetros da Terra e não poderá ser reparado. Não há margem para erro e os testes intensivos no solo são a nossa melhor forma de preparação", afirma a cientista no seu site pessoal.

A vianense adianta que "o Webb é o telescópio com o maior espelho principal alguma vez lançado ao espaço, o que faz com que tenha uma sensibilidade 100 vezes superior à do seu predecessor, o conhecido telescópio Hubble, também fruto de uma colaboração entre a NASA e a ESA, e em operação há 31 anos".

Catarina ouviu falar do telescópio pela primeira vez quando estudava na Universidade do Porto e estava longe de imaginar que ia ser uma das peças mais importantes da engrenagem do James Webb. O lançamento do telescópio já foi adiado várias vezes, a última das quais quinta-feira devido ao mau tempo, mas tudo parece estar encaminhado para que a nova data de lançamento seja este sábado, às 12.20 horas de Portugal, e que o maior e mais caro telescópio alguma vez construído (estima-se que vá custar 9,7 biliões de dólares) seja lançado para o espaço. Para Catarina é "o concretizar de um sonho profissional", mas lá em casa os mais atentos são os filhos, preocupados que o lançamento "possa afetar a rota do Pai Natal e das suas renas", confessou.

O objetivo do James Webb é, durante o primeiro ano, a contar desde meados de 2022, investigar como era o universo inicial quando se formaram as primeiras estrelas e galáxias. Depois, também vai estudar o nosso Sistema Solar, e descobrir de que são feitas as atmosferas dos planetas extrassolares em busca dos elementos necessários para a vida. Tudo isto a uma temperatura de 233 graus negativos.

Catarina é licenciada em Física/Matemática Aplicada (Astronomia) pela Universidade do Porto, tirou o mestrado na África do Sul, o doutoramento na Alemanha e o pós-doutoramento em França. Em 2011, juntou-se à equipa da ESA e, entre 2015 e 2020, trabalhou com eles em Baltimore, nos Estados Unidos, na fase de desenvolvimento e teste do James Webb.