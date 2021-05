Odemira e Montalegre recuam no desconfinamento

JN/Agências Hoje às 15:05, atualizado às 17:05 Facebook

Portugal segue o caminho do desconfinamento a várias velocidades, com mudanças em cinco concelhos, revelou, esta quinta-feira, Mariana Vieira da SIlva.

"Temos, face à semana anterior, dois concelhos que recuam no desconfinamento e dois que estavam em fases anteriores e não avançam", afirmou a ministra de Estado e da Presidência.

Assim, há quatro concelhos que ficam nas regras de 19 de abril: Arganil e Lamego, que não avançam, e Montalegre e Odemira, que vão recuar. Há outro município que segue para a fase de 1 de maio, que é Resende.

Há ainda seis concelhos que recuperaram - Alvaiázere, Melgaço, Resende, Torres Vedras, Vale de Cambra e Vila Nova de Poiares -, e dez que estão em nível de alerta: Albufeira, Castelo de Paiva, Fafe, Golegã, Lagoa, Oliveira do Hospital, Santa Comba Dão, Tavira, Vila do Bispo e Vila Nova de Paiva.

No final da reunião do Conselho de Ministros, que decorreu no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, Vieira da Silva sublinhou que a situação pandémica no país está "controlada", embora seja preciso manter os níveis de atenção: a taxa de transmissibilidade, o R(t), está novamente a cima de 1 e isso, diz a ministra, "deve significar um sinal de alerta".

Todo o concelho de Odemira na mesma situação

Relativamente a Odemira, na semana passada, a freguesia de São Teotónio tinha avançado "um passo" no desconfinamento, enquanto Longueira-Almograve se juntou ao patamar da generalidade de Portugal continental. Referindo que o Governo queria "fazer esse caminho progressivamente", Mariana Vieira da Silva indicou que essa convergência de dados terminou esta semana, pelo que agora "todo o concelho de Odemira se encontra na mesma situação".

"Sem cerca sanitária, a unidade de medidas ser uma freguesia faz pouco sentido, até porque as pessoas podem passar de uma freguesia para a outra, por isso neste momento o concelho de Odemira está todo na mesma situação", declarou.

"Odemira tem, neste momento, 287 casos por 100 mil habitantes e já teve cerca de 1000 casos por 100 mil habitantes, portanto a situação do concelho, apesar deste recuo, é significativamente melhor do que era há um mês, o que acontece é que vamos subindo e descendo dos níveis que estão definidos e, neste momento, existe um valor superior a 240 casos por 100 mil habitantes", reforçou Mariana Viera da Silva.

A providência cautelar interposta esta semana pela Junta de Freguesia de São Teotónio para avançar para o mesmo patamar de desconfinamento do resto do país fica "ultrapassada com a decisão de hoje", disse a minsitra. Mas ressalvou que o objetivo do Governo ao ter estabelecido regras diferentes para a freguesia de São Teotónio não foi de fazer uma "distinção negativa", mas sim fazer o enfoque "no local onde havia problemas mais significativos", atuando "de forma diferenciada".

"A lógica destas medidas de saúde pública, de precisão nos locais onde o número de casos é maior, tem a vantagem de poder permitir que o resto do país possa avançar mais rapidamente. Foi por isso que o decidimos", justificou.