Copos voltam a encher-se apesar do calor e da seca

Balanço das vindimas é positivo e aponta para muita qualidade. Douro, Dão e Beira Interior com quebras de 10% a 15%. No Minho e Bairrada produção aumenta.

O ano vitícola não é tão mau como se esperava. As ondas de calor e a seca, em julho e agosto, reprimiram o ânimo gerado por uma floração muito boa, mas, à medida que se lavam os cestos, não só as quebras de produção são menores do que o expectável, como a qualidade dos vinhos produzidos é excelente.

A vindima ainda não terminou, mas o cenário é comum às regiões vinhateiras, apesar de terem resistido de forma diferente. No Douro, no Dão e na Beira Interior, por exemplo, o calor extremo e o stresse hídrico forçaram as videiras a encherem menos os bagos. Na Bairrada e no Minho, os ares provenientes do mar e a maior humidade matinal ajudaram a compensar a falta de água no solo sem afetar o crescimento das uvas. Em todas elas, o ano seco trouxe menor incidência de doenças, nomeadamente míldio, o que permitiu fazer menos tratamentos e ter uvas em melhor estado a entrarem nas adegas.