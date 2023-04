Data das europeias pode levar PSD a adiar diretas de 2024 para o outono

A data das europeias de 2024 poderá levar o PSD a atirar para o outono as diretas que, pelo calendário interno, terão que ocorrer em julho. A decisão ainda não está formalmente tomada, mas é consensual em todos os setores do partido, porque permitiria avaliar a liderança de Luís Montenegro com base em resultados obtidos nas urnas e faria com que as eleições internas permitissem escolher o presidente que irá conduzir o processo das autárquicas e das legislativas: ou seja, o candidato a primeiro-ministro.

Nos últimos dias, as alas críticas da liderança de Luís Montenegro têm andado em sobressalto devido à possibilidade de as eleições diretas do próximo ano serem antecipadas para janeiro, o que faria com que Luís Montenegro pudesse ser reconduzido antes de se conhecer o resultado do partido nas europeias, que deverão ocorrer em junho.

"Seria incompreensível que a Comissão Política Nacional quisesse ir a votos sem ter um único ato eleitoral de âmbito nacional. A recandidatura de Luís Montenegro deve ter por base as provas dadas", sustentou, ao JN, um conselheiro nacional. "Seria um absurdo", acrescentou um ex-deputado, enquanto outro criticava o que seria "uma manobra inqualificável".