Diabéticos e sobreviventes de cancro sem acesso a seguros de vida e a créditos

Lei do direito ao esquecimento está em vigor desde o início do ano, mas muitos continuam a ser discriminados. Empresas alegam que falta regulamentação do Governo.

As pessoas com diabetes ou que tiveram cancro continuam a ser discriminadas no acesso a créditos bancários, por via do agravamento dos prémios ou da exclusão de hipóteses nos seguros de vida. A lei do direito ao esquecimento entrou em vigor no início de 2022, porém falta chegar a um acordo entre a Banca, as seguradoras e as associações de doentes. Há várias questões que têm de ser regulamentadas, como a grelha de referência com as patologias. A falta de clarificação na legislação está a criar dúvidas e a gerar críticas.

"Muitos utentes disseram que não houve qualquer alteração à contratualização", adianta Alexandra Costa, coordenadora do gabinete do cidadão da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP). De acordo com a lei, o Governo tem o prazo de um ano para regulamentar o direito ao esquecimento. A situação está a resultar numa espécie de análise "caso a caso", não havendo uniformidade na interpretação da legislação.