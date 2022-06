Estado arrecadou mais de 567 milhões com jogo online

Número de jogadores habituais atinge 760 mil. Receitas das entidades exploradoras já ultrapassam 1,54 mil milhões de euros e apostas por via digital suplantam os casinos.

Sete anos depois da sua legalização, os jogos e apostas online batem aos milhões os casinos, salas de máquinas e de bingo, impulsionados pelas restrições da covid-19 e por novos hábitos que parece terem vindo para ficar, com um número de jogadores com prática de jogo próximo dos 760 mil. O Estado arrecadou mais de 567 milhões de euros com o jogo online.

Entre o terceiro trimestre de 2016 e o final de março de 2022, a receita bruta soma 1,54 mil milhões de euros, que renderam ao Estado 567,1 milhões (36,7%), de imposto especial sobre o jogo e taxas de licenças e homologação de sistemas, segundo o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) e o Ministério da Economia. Os anos mais "gordos" foram 2020 e 2021 - os anos da pandemia. No primeiro, a receita bruta aumentou em 120,9 milhões (mais 56,2%) em relação a 2019; no segundo, cresceu em 136,6 milhões (mais 111,3%), comparada com 2019. Já no primeiro trimestre deste ano, verifica-se um aumento em 235,3% (mais 111,3 milhões de euros) em relação ao período homólogo de 2019. Neste período, o número de jogadores com prática de jogo chega a 759,8 mil, aumentando em 441,8 mil (mais 138,9%).