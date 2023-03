Famílias de acolhimento de idosos e deficientes sem aumentos há 13 anos

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 07:21 Facebook

Alternativa aos lares tradicionais existe desde 1991. São atualmente 414 e acolhem 800 seniores e pessoas com deficiência. Solução é elogiada.

As famílias de acolhimento para idosos e pessoas com deficiência constituem um programa da Segurança Social (SS), criado em 1991, sem qualquer revisão financeira desde 2009. Há 13 anos que os participantes - que acolhem até três adultos no seu contexto familiar - não veem aumentado o valor de retribuição pelos serviços que prestam. Atualmente existem 414 famílias de acolhimento, que auferem 225 euros por cada pessoa acolhida (450 euros no caso de uma incapacidade elevada) e 222,27 euros para despesas relacionadas com o acolhimento, como luz, alimentação, entre outros. Indiferente à subida do custo de vida, desde 2009 que a SS não aumenta o valor do serviço e do apoio complementar. Até ao último despacho de atualização, o valor era revisto anualmente. Questionada pelo JN, a Segurança Social garante que o Governo irá averiguar a situação.

Diversas famílias reclamam de falta de apoio por parte da Segurança Social. Sónia Xavier, de Macedo de Cavaleiros, é um dos casos. "Desde 2012 que recebo o mesmo; em contrapartida, as famílias de acolhimento de crianças e jovens têm sido aumentadas e têm regalias que também reclamamos". Uma delas é o direito ao descanso que, diz, "está no papel, mas não funciona".