Farmácias querem novo regime para venda de genéricos

Portaria que define incentivos pela dispensa de medicamentos mais baratos vigora desde 2017. Regime está a ser reavaliado.

As farmácias receberam desde 2017 mais de 30 milhões de euros pela dispensa de medicamentos mais baratos. O valor foi pago pelo Estado, ao abrigo do regime de incentivos que entrou em vigor em janeiro desse ano e que previa o pagamento de 35 cêntimos por cada embalagem de genéricos dispensada, de forma a incentivar e tentar compensar a margem de lucro perdida pelas farmácias com a venda destes fármacos. O modelo, revelou ao JN o Ministério da Saúde, está em processo de avaliação, envolvendo o Infarmed e a Administração Central do Sistema de Saúde.