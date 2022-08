Fernando Araújo soma apoios para Saúde e Costa poderá fazer remodelação

Carla Soares Hoje às 22:04 Facebook

Rosa Matos também lidera opções que incluem Pizarro, Lacerda Sales e Goes Pinheiro. Primeiro-ministro irritado com timing de Marta Temido.

Fernando Araújo, presidente do S. João que foi secretário de Estado do ministro Adalberto Campos Fernandes, surge no topo das preferências para o lugar da demissionária Marta Temido, e partilha o pódio com Rosa Matos, que lidera o Centro Hospitalar de Lisboa Central. Mas o leque de possíveis sucessores inclui também Manuel Pizarro, eurodeputado e antigo secretário de Estado da Saúde com um perfil mais político; Lacerda Sales, secretário de Estado de Temido que seria uma opção de continuidade; e Luís Goes Pinheiro, que administra os Serviços Partilhados do Ministério.

Embora o chefe do Governo tenha vincado que só haverá substituição quando for "oportuna", já circulam vários nomes. E há quem explique o compasso de espera com uma possível remodelação. Mesmo após Costa ter novamente afastado uma remodelação alargada, na sequência da demissão de Temido, alguns socialistas acreditam que, desta vez, a crise política envolvendo um governante será aproveitada para remodelar um Executivo que tem estado debaixo de fogo. A última polémica envolveu Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas que Costa manteve no cargo, apesar do "erro grave" no caso do novo aeroporto.