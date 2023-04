25 Abril 2023 às 16:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A manhã da comemoração do 49.º aniversário do 25 de Abril fica marcada por duas manifestações junto ao Parlamento, a favor e contra o presidente do Brasil. Lula da Silva foi recebido antes da sessão solene e motivou um protesto do Chega no hemiciclo, que levou o presidente da Assembleia, Augusto Santos Silva, a dizer: "chega de insultos e de porem vergonha no nome de Portugal".