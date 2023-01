GNR nega ter dirigido fiscalização aos autocarros com professores

JN Hoje às 17:10 Facebook

A GNR nega ter organizado uma operação de fiscalização dirigida aos autocarros que transportavam professores, a caminho da manifestação "Marcha pela Escola Pública", em Lisboa. A PSP também nega ter executado qualquer operação de fiscalização.

A Guarda revelou, este sábado em comunicado, ter executado fiscalizações de rotina sendo que "poderão ter sido aleatoriamente fiscalizados veículos pesados de passageiros, tais como vários outros veículos", contrariando a versão do dirigente do sindicato STOP, André Pestana. O sindicalista acusou as autoridades de ter direcionado as fiscalizações rodoviárias especificamente para os autocarros transportando os professores.

"Não corresponde à verdade as alegações que estas operações visam as deslocações de professores e que é pretensão dificultar este movimento, atendendo a que as fiscalizações são completamente aleatórias", garante a GNR que explica ainda: "como habitualmente, a fiscalização rodoviária nacional diária da Guarda tem em curso várias operações em todo o território nacional, ao longo dos principais itinerários e secundários, com vista a assegurar um ambiente rodoviário mais seguro".

Recorde-se que dezenas de autocarros, transportando centenas de professores, saíram de vários pontos do país para se concentrar este sábado na zona do Marquês de Pombal, em Lisboa, onde arrancou a ""Marcha pela Escola Pública".