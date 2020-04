Há 295 mortes por Covid-19 em Portugal e mais de 11 mil infetados

Rita Salcedas Hoje às 12:07, atualizado às 12:42 Facebook

O número de casos de Covid-19 em Portugal subiu para 11278 este domingo, traduzindo um aumento de cerca de 7% face a sábado. Há 295 vítimas mortais, mais 29 do que ontem.

Número de infetados (a vermelho), óbitos (preto) e recuperados (verde)

De acordo com o boletim da situação epidemiológica no país divulgado este domingo pela Direção-Geral da Saúde, o número de infetados com o novo coronavírus já ascende os 11 mil: aumentou de 10524 para 11278 (mais 754) face a sábado. Trata-se de uma taxa de crescimento de cerca de 7% em relação à véspera, maior do que a taxa registada ontem (6,5%)mas menor que a de sexta e quinta-feira (9,4%).

Do total de infetados, 1084 estão internados (mais 11 que ontem), 251 deles em cuidados intensivos (mais 16). O número de doentes recuperados continua a ser75 - recorde-se que a DGS já explicou que haverá sempre um "atraso" a reportar casos curados.

Segundo maior aumento de mortes

O número de mortos aumentou em 29 face ao dia anterior, havendo agora 295 óbitos. Trata-se do segundo maior número de mortes num só dia, ​​​​​​​atrás apenas das novas 37 mortes registadas no boletim divulgado na sexta-feira. Segundo os dados da DGS, 20 das 29 mortes referem-se a pessoas com mais de 80 anos, sendo que a taxa de mortalidade nessa faixa etária superou os 14%.

Do total de mortes, 158 registaram-se no Norte, onde há 6530 casos de infeção, 72 na região Centro (1442 infetados), 58 na Grande Lisboa (2904) e sete no Algarve (201). O Alentejo (82 infetados) surge sem mortes, depois de o relatório de sexta-feira ter dado conta da primeira vítima mortal na região - a ministra da Saúde confirmou ontem que se tratava de uma suspeita entretanto infirmada, tal como o JN tinha reportado. Açores (67) e Madeira (52) continuam sem mortes.

Lisboa continua à frente no número de casos

Do total de casos de infeção confirmados (que incluem cerca de 2400 idosos com mais de 70 anos), mais de 600 foram importados de 45 territórios estrangeiros, a maior parte de Espanha e França, tendo os restantes sido provocados por contágio dentro do país. Lisboa continua a ser o concelho com mais infetados (681), seguindo-se o Porto, com 660, Gaia (499), Gondomar (478) e Maia (422). O número de casos por concelho baseia-se apenas nos dados do sistema SINAVE, correspondentes a 79% dos casos confirmados, depois de uma "duplicação da contagem" ter originado erros nos valores.

A aguardar resultado laboratorial para Covid-19 estão ainda 4962 casos suspeitos (menos 10% do que no boletim anterior) e mais de 23 mil estão sob vigilância das autoridades de saúde. Desde o início da pandemia em Portugal, houve mais de 86 mil suspeitas.