IMT vai mandar SMS a lembrar para renovar a carta de condução

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) vai, a partir desta quarta-feira, informar diretamente os condutores com a carta caducada ou "em vias de caducar" para a necessidade de renovar o título de condução. Milhares de condutores já foram multados por não terem efetuado a renovação do documento, sendo que muitos esquecem-se ou confundem os prazos.

"Numa primeira fase", o serviço vai ser apenas dirigido para condutores de veículos ligeiros (categoria B). O IMT vai informar através de SMS, email ou serviço postal para a necessidade de renovar o título de condução a pessoas que já têm a carta caducada ou cujo prazo de validade está a terminar. Em 2021, mais de 44 mil condutores falharam a renovação obrigatória aos 50 anos de idade.

"A informação a enviar será adaptada à validade da carta de condução de cada condutor e será efetuada de forma progressiva durante o mês de dezembro", precisa o IMT, em comunicado enviado às redações esta terça-feira. De acordo com o mesmo instituto, este é "um primeiro passo para o desenvolvimento de um sistema de renovação automatizada da carta de condução".

A iniciativa está a ser desenvolvida no âmbito do Simplex, programa de simplificação administrativa do Estado, numa parceria do IMT com o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) e a Agência para a Modernização Administrativa (AMA).

Na edição de 14 de novembro, o JN deu conta de um recorde de multas por cartas caducadas em cinco anos. Até 2 de novembro, 5113 condutores foram autuados por circular na estrada com a carta expirada, este ano. O número é o mais elevado desde 2018, sendo que 2022 ainda não terminou. Os valores das multas oscilam entre os 120 e os 600 euros.