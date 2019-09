Pedido de revisão de exames faz subir nota a 75% dos estudantes

Alexandra Barata Hoje às 07:59 Facebook

Dos 5095 alunos que pediram reapreciação dos exames do 12.º ano, 75% subiram de classificação, de acordo com dados do Ministério da Educação, referentes às 1.ª e 2.ª fases. Português foi a disciplina com mais pedidos: os resultados dos 1555 estudantes revelam que valeu a pena submeter a prova à avaliação de um professor relator.

Apesar disso, subir as notas nem sempre é sinónimo de entrar no curso pretendido ou no Ensino Superior. Mas, pior mesmo, é sentir que a forma como os exames foram corrigidos e reapreciados não foi justa. É o caso de Mariana Valentim, que concluiu o 12.º ano nas Caldas da Rainha, ao ter sido penalizada em 30 pontos devido à grafia. Descontaram-lhe os "M" e os "P" que escreveu com um tamanho de letra maior ao longo de toda a prova, como sempre fez na escola (ler ao lado).

No caso de Mariana Valentim, a manutenção dos 125 pontos após a reapreciação do exame não lhe compromete o acesso ao curso, porque não era a prova específica. Já a colega Sofia Lacerda vai ser obrigada a tirar Gestão numa universidade privada, porque só conseguiu subir de 115 para 125 pontos, apesar de o professor da disciplina achar que merecia mais 37.

