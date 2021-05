Internados voltam a baixar em dia com duas mortes

Rita Salcedas Hoje às 13:44, atualizado às 13:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal soma, este sábado, mais 454 casos de covid-19 e duas mortes. O número de internados volta a baixar, tanto em enfermaria como em UCI.

No dia em que o estado de emergência chega ao fim e avança a quarta e última fase do plano de desconfinamento, o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) de hoje dá conta de mais 454 casos de infeção, o que eleva para 836 947 o número total de casos confirmados desde o início da pandemia. O balanço reflete uma muito ligeira diminuição face a sexta-feira, quando houve 460 novos contágios (mais seis do que hoje), e também em relação ao sábado passado, dia em que houve 567 casos.

Ainda que por uma curta diferença, Lisboa e Vale do Tejo (com 162 casos) ultrapassa hoje o número de contágios do Norte (161), que nos últimos dias tem sido a região a registar a maioria das novas infeções. O Centro contabiliza mais 41 infetados, o Alentejo mais 15, o Algarve mais 18. Açores e Madeira somam 10 e 20, respetivamente.

Depois de ontem o relatório da DGS não ter reportado qualquer morte por covid-19 - a terceira vez desde 16 de março de 2020, o primeiro dia da pandemia a registar óbitos -, o boletim de hoje dá conta de duas mortes, uma no Centro e no Algarve. No que diz respeito aos internamentos hospitalares, as notícias são boas: há menos 22 doentes internados (total de 302) e menos cinco em unidades de cuidados intensivos, agora com 84 pacientes.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira aponta ainda para mais 639 recuperados, reduzindo o número de casos ativos para 23 494 (-187).