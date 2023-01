Internamentos compulsivos aumentam, nova lei quer reduzi-los

Sofia Cristino Hoje às 06:59 Facebook

Legislação recente da saúde mental prevê um maior respeito pelos direitos do doente. Ex-bastonário dos advogados admite haver risco de inconstitucionalidade.

Só nos primeiros seis meses do ano passado houve 2846 processos de internamentos compulsivos a correr nos tribunais judiciais de primeira instância, tendo sido internadas contra a sua vontade 1523 pessoas. Todos os anos passam pelos tribunais milhares de processos, um número que subiu em 2021 comparativamente a 2019. A nova lei de saúde mental "acentua uma visão humanista" e, por isso, prevê reduzir os internamentos para que sejam mais respeitados os direitos do doente. Psiquiatras concordam com as mudanças, mas o bastonário cessante da Ordem dos Advogados considera-as "inconstitucionais".

Passados 20 anos da vigência da atual lei da saúde mental, a ciência, a investigação e os fármacos evoluíram, abrindo portas a novas terapêuticas e ao tratamento de doentes em casa. Mas o número de internamentos nos hospitais continua elevado e subiu em 2021. Fernando Vieira, psiquiatra forense no Hospital Júlio de Matos, em Lisboa, diz que este aumento poderá prender-se com "a pressão no serviço de urgência, a escassez de recursos humanos e a procura de tratamento por mais pessoas".