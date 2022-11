Já há câmaras a recomendar uso de fatos térmicos nas piscinas

Joana Amorim com A.T.M., M.F., E.P., A.L., Z.C., R.D., T.C., J.R.F., A.C.C., A.P.F., G.L. e S.F Hoje às 08:54 Facebook

Governo propôs redução da temperatura da água para os 26ºC, contudo o conforto dos utentes está a preocupar os municípios.

À recomendação, feita pelo Governo, de regular a temperatura da água das piscinas cobertas para 26ºC, os municípios responderam com diversas estratégias. Há os que já avançaram com a redução da temperatura, levando, nalguns casos, a aconselharem os utentes a utilizarem fatos térmicos. Os que ainda estão a estudar o assunto, preocupados com o bem-estar dos munícipes, numa infraestrutura muito utilizada por idosos, por crianças e por bebés. E os que afastaram de todo a sugestão, ou porque procederam já a investimentos de maximização de eficiência energética ou porque lhes preocupa o conforto térmico dos utilizadores.

Em Boticas (-2ºC), Vila Verde, Vagos (-0,5ºC), Macedo de Cavaleiros, Alcochete e Miranda do Douro foi já posta em prática a recomendação. Sendo que algumas câmaras, como Vila do Conde, Boticas, Moita, Sintra e Barcelos, aconselham mesmo os utilizadores, dentro das suas possibilidades e mediante o desconforto que possam sentir, a utilizarem fatos térmicos. Porque, como explica ao JN a presidente de Miranda do Douro, "já há reclamações dos utilizadores". Segundo Helena Barril, "a temperatura do ar ainda não baixou e não dá para aferir o que é confortável e a capacidade de resistência das pessoas".