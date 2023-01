Lei impede adoção de mais de dois mil jovens do sistema

Bloco de Esquerda quer alargar a idade máxima dos adotandos para 18 anos, em vez dos atuais 15 anos.

O Bloco de Esquerda (BE) quer aumentar de 15 para 18 anos a idade até à qual se pode ser adotado. O partido quer acabar com o "limbo" em que se encontram os 2132 jovens institucionalizados com idade entre os 15 e os 17 anos que já não podem ser adotados, mas ainda não chegaram à maioridade que lhes permite ter uma vida independente.

O projeto de lei do BE foi entregue na semana passada na Assembleia da República e será agendado o mais breve possível. Nele, os cinco deputados consideram "anacrónica e desumana" a ideia de que se a criança tiver mais de 15 anos será mais difícil a criação de laços semelhantes à filiação biológica.