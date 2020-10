Portugal com terceira morte por covid-19 entre os 20 e os 29 anos

Rita Neves Costa Hoje às 14:20 Facebook

Depois de, este sábado, ter batido o recorde no número de infetados, 3669, Portugal regista, agora, mais 2 577 novos casos e 19 óbitos por covid-19. No total, desde o início da pandemia, morreram 2 316 pessoas e 118 686 foram infetadas.

O boletim da Direção-Geral da Saúde deste domingo dá conta de mais 1 523 casos ativos do vírus SARS-CoV-2 em Portugal. No total, há 47 493 infeções ativas no país. Foram também registados mais 1 035 doentes recuperados nas últimas 24 horas - desde o início da pandemia, 68 877 pessoas recuperaram do contágio pelo novo coronavírus.

Desde sábado foram internadas mais 119 pessoas com covid-19 nos hospitais portugueses, num total de 1 574 doentes. Nos cuidados intensivos deram entrada mais nove infetados. Nestas unidades permanecem agora 230 doentes. Mais 1 725 pessoas estão a ser vigiladas pelas autoridades de saúde.

O Norte que superou ontem, sábado, as duas mil infeções diárias, regista este domingo mais 1 696 doentes com covid-19. Lisboa e Vale do Tejo tem mais 492 novos casos, o Centro mais 290, o Alentejo mais 44, o Algarve com 42, a Madeira com 11 e os Açores têm mais dois doentes.

Das 19 vítimas mortais registadas este domingo, dez eram do Norte, oito de Lisboa e Vale do Tejo e uma do Alentejo. Portugal volta a registar uma morte num doente mais jovem: um homem com idade entre os 20 e 29 anos - é a terceira morte nesta faixa etária desde o início da pandemia. Morreram mais dois homens com idades entre os 70 e os 79 anos. Porém, a faixa etária mais atingida continua a situar-se acima dos 80 anos: nas últimas 24 horas morreram mais 10 homens e seis mulheres.