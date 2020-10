Mais 28 mortes no segundo dia com mais infetados

Rita Salcedas Hoje às 14:16, atualizado às 14:42 Facebook

Portugal regista, esta terça-feira, mais 28 mortes e 3299 novos casos de covid-19, 2076 dos quais no Norte. Recuperados são mais 2388. No total, desde o início da pandemia, morreram 2371 pessoas e 124.432 foram infetadas.

Foram registados, face a segunda-feira, mais 3299 infetados com o novo vírus, de acordo com o boletim epidemiológico de hoje. Trata-se do segundo dia com mais novos casos de infeção desde o início da pandemia, só atrás de sábado passado, quando foram contabilizados 3669 contágios. No total, estão contabilizados 124.432 casos desde o início da pandemia. Desses, 49.717 correspondem a doentes ativos, dos quais 883 foram contabilizados até à meia-noite. Com mais 2388 recuperações, o total de recuperados sobe para 72.344.

Quase 63% das novas infeções (2076) foram registadas na região Norte, onde já se registaram 54.008 casos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 961 novos infetados, em 54.373, e depois a região Centro, onde há mais 201 casos, em 10.319. O Alentejo contabiliza mais 12 casos (em 2448) e o Algarve mais 30 (em 2526). O arquipélago da Madeira soma mais 16 infetados, com um total de 410, e nos Açores há mais três casos, em 348.

Morreram em Portugal mais 28 pessoas (mais uma do que ontem), elevando para 2371 o número total de mortes por covid-19 (1212 homens e 1159 mulheres). Doze das vítimas mortais foram registadas na região Norte, sete em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro e cinco no Alentejo. A maioria das vítimas (19) tinha 80 anos ou mais - 7 homens e 12 mulheres. Com 70 a 79 anos, morreram sete pessoas (seis homens e uma mulher) e ainda dois homens nas faixas etárias dos 50-59 e os 60-69.

O número de internamentos em enfermaria - que no domingo atingiu o valor diário máximo de 100 casos - continua a aumentar, havendo agora mais 75 pessoas internadas (total de 1747). Em unidades de cuidados intensivos, há hoje mais 13 (253). Por outro lado, sob vigilância estão 60.063 cidadãos, mais + 432 do que ontem.