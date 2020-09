Mais 849 casos e cinco mortes: hoje é o quinto dia com mais infetados

Rita Salcedas Hoje às 14:03, atualizado às 14:41 Facebook

Há mais 849 casos e cinco novas mortes de covid-19 em Portugal. Ao todo, contam-se 68.025 infetados e 1899 vítimas mortais. Há 351 novos doentes recuperados.

O número de novos infetados, que na sexta-feira foi de 780, salda-se hoje em 849, revela o boletim diário da Direção-Geral da Saúde. Trata-se do quinto pior dia no que diz respeito ao aumento diário de casos de infeção desde o início da pandemia (é o número mais elevado desde 10 de abril). Há ainda mais 493 doentes ativos face a ontem, de um total de 20.722. Por outro lado, houve, nas últimas 24 horas, mais 351 doentes recuperados (de 45.404).

Dos novos casos, 439 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo (que contabiliza 34.825), o que representa 51,7% do total de infetados. Segue-se o Norte, com mais 288 casos de 24.522. No Centro, há mais 66 infetados (em 5592), no Alentejo mais 16 (em 1283) e no Algarve mais 35 (1359). O arquipélago da Madeira soma mais cinco infetados, de 203, e nos Açores não há novos casos, mantendo-se o total de 241.

Morreram em Portugal mais cinco pessoas, elevando para 1899 o número total de mortes por covid-19. Quatro das vítimas registaram-se no Norte e uma em Lisboa e Vale do Tejo. São dois homens e duas mulheres com pelo menos 80 anos e uma mulher com idade entre os 70 e os 79.

Internamentos voltam a aumentar

Depois de o número de internamentos ter baixado nos dois balanços anteriores, volta a subir. Há agora mais 32 pessoas em enfermaria (497) e mais sete em unidades de cuidados intensivos (64).

Sob vigilância, estão 39.388 pessoas, mais 667 por comparação a sexta-feira.