Mais 88 mortes e 4413 casos: primeira vítima de 19 anos era do Norte

Rita Salcedas Hoje às 14:04, atualizado às 14:28

Um dia depois de ter registado um novo número máximo diário de mortes por covid-19 desde o início da pandemia, Portugal regista este sábado mais 88 óbitos e 4413 infetados.

Há mais 4413 infetados com covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde de hoje, que eleva para 344 700 o número total de casos confirmados desde março. Desses, quase 71 mil correspondem a doentes ativos, menos 480 do que ontem. Por outro lado, recuperaram mais 4805 pessoas, elevando para mais de 268 mil o número de doentes dados como curados desde o início da pandemia.

A região Norte contabiliza mais 2078 infetados, o que equivale a cerca de 47% do total de novas infeções, elevando para 180 456 o número total de infetados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1347 novos contágios (e um total de 111 982). Na região Centro, há mais 738 casos (em 36 096), no Alentejo mais 130 (em 7743), e no Algarve mais 62 (em 6077). O arquipélago dos Açores regista 31 novos casos (em 1301) e o da Madeira mais 27 casos (1045).

Primeira vítima de 19 anos

Portugal, que na sexta-feira contabilizou 95 mortes - o número de óbitos mais elevado desde março -, tem hoje a lamentar mais 88 vítimas mortais - 5461 desde o início da pandemia. Trinta e oito foram registadas na região Norte, 26 em Lisboa e Vale do Tejo, 21 no Centro e três no Alentejo.

Esta foi a primeira vez, desde que a pandemia começou a ceifar vidas em Portugal, em que se registou uma morte na faixa etária dos 10 aos 19 anos. Ao JN, a Direção-Geral da Saúde revelou tratar-se de uma jovem de "19 anos, da região Norte, que tinha patologias graves associadas".

Além da jovem, morreram também 57 pessoas com mais de 80 anos (27 homens e 30 mulheres), 21 entre os 70 e 79 anos (14 homens e sete mulheres), seis entre os 60 e 69 (quatro homens e duas mulheres) e três na faixa dos 50-59 (um homem e duas mulheres).

Como já ontem aconteceu, também hoje o número de doentes internados desce: há menos 137 em enfermaria (num total de 3093) e menos quatro em unidades de cuidados intensivos (total de 503).