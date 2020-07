Marcelo: "Dedução da acusação do caso BES é uma boa notícia"

Sandra Alves Hoje às 15:45, atualizado às 15:56 Facebook

"A dedução da acusação do caso BES é uma boa notícia", defendeu o presidente da República, acrescentando que, apesar de terem passado vários anos, "mais vale tarde do que nunca".

"Estamos a viver um período bom para a justiça portuguesa", começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa, quando questionado, esta quarta-feira, sobre a acusação do caso BES.

"Os portugueses começavam a desesperar" com os atrasos nos processos que "consideravam importantes", apontou.

Mas "temos tido boas notícias na justiça", defendeu o presidente da República, enumerando o caso Tancos que avança para julgamento, o despacho de instrução da Operação Marquês que está para breve e a dedução da acusação do caso BES, conhecida na terça-feira.

"Assim os portugueses acreditam mais na justiça e assim acreditam mais na democracia", defendeu.

Em relação ao caso BES passaram seis anos desde o início do processo. Questionado sobre se ainda vale a pena, Marcelo respondeu: "Eu acho que sim. Mais vale tarde do que nunca. Aplica-se ao caso BES, ao processo Marquês, que são mais mediáticos, mas deve acontecer com todos".