Marcelo, Felipe VI, Costa e Sánchez juntos na reabertura de fronteiras

Lusa Hoje às 12:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa, o rei Felipe VI e os primeiros-ministros português, António Costa, e espanhol, Pedro Sánchez, vão estar juntos na reabertura das fronteiras entre Portugal e Espanha, dia 1 de julho.

A cerimónia terá lugar entre Caia e Badajoz, estando previsto que as comitivas portuguesa e espanhola se encontrem na fronteira e a cruzem para o lado de Espanha, para uma receção, e em seguida passem para Portugal, para um almoço, adiantou à agência Lusa fonte da Presidência da República..

Por causa da pandemia, as fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha foram encerradas no dia 16 de março, com nove pontos de passagem exclusivamente destinados ao transporte de mercadorias e a trabalhadores que tinham que se deslocar por razões profissionais, em termos definidos em conjunto pelos dois países.

O Governo de Espanha começou por anunciar a reabertura das fronteiras com Portugal para o dia 22 de junho, anúncio a que o Governo português reagiu com surpresa, tendo sido depois acertado o dia 1 de julho.