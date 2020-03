Fronteira com Espanha restringida a nove pontos de passagem controlados

Hoje às 12:49, atualizado às 12:54 Facebook

Eduardo Cabrita anunciou, esta segunda-feira, que as fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha serão reduzidas a nove pontos, com controlo.

O atravessamento da fronteira estará limitado a mercadorias e trabalhadores, explicou o ministro da Administração Interna. "Economia deve ser mantida a funcionar pelo que é essencial garantir manutenção do transporte de mercadorias, nomeadamente a circulação de produtos alimentares", disse Eduardo Cabrita.

Esta restrição de movimentos será aplicada, em articulação com as autoridades espanholas, ainda esta segunda-feira.

De acordo com o boletim da situação epidemiológica no país, divulgado esta segunda-feira de manhã pela Direção-Geral da Saúde, o número de infeções com Covid-19 aumentou para 331 casos.

Depois de o primeiro-ministro ter anunciado que Portugal e Espanha iriam limitar a circulação na fronteira a mercadorias e trabalhadores transfronteiriços, Marcelo Rebelo de Sousa convocou, para quarta-feira, o Conselho de Estado, para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência.

Na sexta-feira, o Governo o estado de alerta no país, colocando os meios de Proteção Civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.