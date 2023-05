Montenegro acusa Costa de fazer "fuga para a frente" e de querer "provocar eleições"

JN Hoje às 12:58 Facebook

Luís Montenegro, líder do PSD, acusa António Costa de ter feito uma "fuga para a frente" e de querer provocar eleições antecipadas,"refugiando-se" num "guerra de palácios" com o presidente da República, ao manter em funções o ministro João Galamba. O líder do PSD não pede eleições, para já, mas diz que não as recusa se for essa a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. "Sim, estamos melhor preparados do que o atual Governo", disse, numa declaração esta quarta-feira na sede nacional do PSD.

O líder do PSD acusou António Costa de "leviandade, ligeireza e falta de princípios" na forma como lidou com o episódio de João Galamba. "A maioria foi desbaratada", frisou, após reunião da comissão permanente do PSD, em Lisboa.

Luís Montenegro acusou o Governo de andar entretido "em guerras partidárias caseiras", sem "tempo, disposição ou vontade de governar o país, sem nenhum programa". Uma "guerra de palácio", insistiu, criada pela próprio António Costa que se move, criticou, não pela "consciência" mas pelo instinto de "sobrevivência" política.

O primeiro-ministro, defendeu Luís Montenegro, "desistiu há meses de governar e entrou em modo de campanha eleitoral". Para o líder do PSD, a incapacidade de António Costa "suster casos de abuso de poder" ou de "incompetências" é a prova de que pretende provocar eleições antecipadas. "Este teatro foi premeditado e estava preparado para a primeira ocasião", sublinhou.

"Para este primeiro-ministro tudo é um jogo de teatro político e jogo de sobrevivência que joga com um prazer egoísta. Este perfil de primeiro-ministro não interessa a Portugal", insistiu, garantindo que o PSD está pronto para eleições.

"Portugal precisa de um primeiro-ministro e de um Governo diferente, com sentido de Estado e com respeito pelas instituições", afirmou.

PSD não vai pedir moção de censura

"Pessoalmente, quero dizer nos olhos aos portugueses que não me move nenhum espírito de sobrevivência individual ou partidária. Pelo contrário, move-me um espírito de missão que será a minha última na política ativa. Serei um primeiro-ministro livre, pronto para enfrentar interesses instalados e para combater privilégios injustificados. E serei primeiro-ministro em consequência de uma vitória nas eleições, realizem-se elas quando se realizarem. Estamos serenos e sem pressas", afirmou Luís Montenegro.

O PSD garantiu não vai apresentar uma moção de censura ao Governo, no Parlamento, pois isso seria "um frete" ao PS.

"Não somos nõs que queremos lançar o país para uma situação de ingovernabilidade. Quem quer tirar partido da instabilidade é o PS e o primeiro-ministro", acusou, insistindo que o "PSD não irá beneficiar o infrator".

Interpelado sobre a posição do PSD quanto à possível dissolução decidida pelo presidente, Montenegro respondeu que o partido respeitará qualquer decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. E voltou a insistir, num recado ao chefe de Estado, que "se e quando houver eleições antecipadas, o PSD está totalmente preparado para as disputar, para as vencer e fazer delas um governo reformista".