Sete mortos em dia com mais de 3500 casos de covid-19

Maria Campos Hoje às 14:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista, esta sexta-feira, mais sete mortes por covid-19 e 3547 novos casos. Há mais quatro pessoas internadas em enfermarias e menos três nos cuidados intensivos.

Depois de ter registado 3641 novos casos de covid-19 na quinta-feira, Portugal conta agora com mais 3547 infeções, num dia com sete mortes associadas à doença.

Em termos de regiões, Lisboa e Vale do Tejo continua a liderar no número de novas infeções, com mais 1460, seguida logo imediatamente pelo Norte (mais 1305). Seguem-se o Centro (mais 304), Algarve (mais 302), Alentejo (mais 105), Açores (mais 50) e Madeira (mais 21).

Nos hospitais, o total de internados em enfermaria subiu para 778 (mais quatro). Nas unidades de cuidados intensivos, há menos três doentes, num total de 171.

Em relação aos óbitos, estes foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (três), no Norte (dois) e no Algarve (dois).

As vítimas mortais são três homens, um com entre 60 e 69 anos e dois com mais de 80 anos, e quatro mulheres, uma entre 50 e 59 anos, duas entre 70 e 79 anos e uma com mais de 80 anos.

PUB

Em comparação com o boletim da passada sexta-feira, há um aumento de casos: na semana passada foram notificados 3194 novos casos, menos 353 do que hoje. Quanto aos óbitos, o número manteve-se em ambas as semanas.

O número de internados em enfermaria, por seu lado, tinha subido em 18 e, esta semana, houve um aumento menor, de quatro. Nos cuidados intensivos havia 141 pacientes na semana passada. Hoje são 171.

Do relatório desta sexta-feira, há ainda a assinalar mais 969 casos ativos nas últimas 24 horas, aumentando o total para 49445. Há também mais 944 contactos em vigilância, num total de 79625. Já o número de recuperados aumentou para 857108, com mais 2571.

A taxa de incidência nacional subiu de 336,3 para 355,5 casos por 100 mil habitantes e no continente de 346,5 para 366,7 casos. Já o R(t) nacional desce de 1,15 para 1,12 e do continente de 1,15 para 1,13.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país acumula um total de 17194 óbitos associados à covid-19 e 923747 infeções confirmadas pelo coronavírus SARS CoV-2, segundo o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).