Novo registo máximo de mortes num dia com mais 13554 casos de covid-19

Portugal registou um novo máximo de vítimas mortais por covid-19. São mais 221 vidas subtraídas, num dia em que foram reportados 13554 infetados.

A escalada de morte em Portugal não dá sinais de abrandar. Dia a dia o número de mortos supera o registo anterior. Esta quinta-feira são 221 os óbitos reportados pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais duas mortes do que as 219 registadas ontem e também acima das 218 anotadas na terça-feira, quando o país passou, pela primeira vez, a improvável barreira das 200 vidas perdidas de uma assentada para a covid-19.

No total, desde 16 de março, morreram 9686 pessoas por causas associadas ao novo coronavírus, 2780 nos primeiros dias deste mês de janeiro.

A Direção-Geral da Saúde reportou, oficialmente, 13554 casos de covid-19 registados até à meia-noite de quarta-feira, quando fecharam as contas. O segundo pior registo de sempre, só superado pelos 14647 casos de quarta-feira.

Os números dão que pensar. Os 21 dias de janeiro somam já 181481 infeções, bem mais que as cerca de 140 mil reportadas nos primeiros sete meses de pandemia, de março a setembro. Mais 24 mil que o total do negro novembro, que era o pior mês de sempre, com 156782 casos.

Desde 2 de março, quando foram detetados os dois primeiros casos de covid-19 em Portugal, foram já identificadas oficialmente 595159 infeções.

O "caos" e a "situação dramática" dos hospitais fica patente nos números do relatório da DGS: O total de internados não pára de subir e está, agora, em 5630, contando com mais 137 internamentos nas últimas 24 horas, dos quais, 21 em estado grave - os doentes em Unidades de Cuidados Intensivos são agora 702.

Com mais 7450 infeções, são agora 151226 os casos ativos de covid-19 em Portugal. Doentes que obrigam a confinamento e vigilância 192900 cidadãos, mais 8866 do que na quarta-feira. Contas feitas, há 344126 portugueses doentes ou travados pela doença neste momento.

Morte nos escalões abaixo dos 30 e dos 40 anos

Os recuperados são agora 434237, mais 5873 do que ontem. Números conhecidos num dia em que a exceção fez duas mortes nas faixas etárias normalmente menos afetadas, falando de adultos em idade laboral: registou-se uma morte (uma mulher) com menos de 40 anos (24 no total desde o início da pandemia) e outra (de um homem) no escalão etário seguinte - 86 desde março de 2020.

No escalão etário acima, dos 50-59 anos, foram reportados oito óbitos, sete homens e uma mulher. Um número acima da média diária para esta faixa etária, que contabiliza 256 óbitos desde o início da pandemia, 2,6% do total nacional.

Dados que indiciam uma ligeira alteração nos padrões da morte por covid-19, pelo menos nos registos desta quinta-feira. O escalão mais afetado, o de cidadãos acima dos 80 anos, concentra 65% dos óbitos deste dia (59 homens e 86 mulheres, para um total de 145). Uma percentagem abaixo da total, que é de 67% a nível nacional, à custa de 6525 vidas perdidas nesta faixa etária, 2959 homens e 3566 mulheres.

O escalão imediatamente anterior regista uma percentagem de óbitos ligeiramente superior à média acumulada, 21%, ao reportar 47 óbitos, 28 homens e 19 mulheres. No total, são 1975 as vítimas na faixa entre os 70-79 anos, 20% do total.

Na faixa etária dos 60-69 anos, há 809 óbitos oficialmente associados à doença, 19 dos quais nas últimas 24 horas, o que corresponde a cerca 8,5% do total nacional de vidas perdidas.

Mais mortes e mais casos na Região de Lisboa e Vale do Tejo

A Região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais afetada, neste momento, pela pandemia. Reportou, esta quinta-feira, mais 5401 casos, passando as 200 mil infeções (202712), e 85 óbitos (3515 no total). O entorno da capital continua com mais de cinco mil casos diários pelo terceiro dia consecutivo.

A Região Norte, a mais afetada em termos globais, que contabiliza 270894 casos e 3919 mortes acumuladas desde o início da pandemia, 4510 infeções e 53 óbitos esta quinta-feira.

Ao centro, foram reportados mais 2539 casos de covid-19, no dia em que a Região Centro registou um novo máximo de óbitos: 59, para um total de 1598 mortes e 81492 infeções.

O Alentejo registou um novo máximo de casos, 638, ultrapassando a barreira das 20 mil infeções (20230), e mais 16 mortos (463 no total).

Mais a sul, o Algarve somou 355 novos casos, 13711 no total, e oito óbitos, para um total de 140 mortes desde o início da pandemia.

Nas ilhas, nas últimas 24 horas não foram registados óbitos. Há mais 23 casos nos Açores (3116 no total) e 78 na Madeira (2994 no total)