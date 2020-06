Ministra da Saúde explica aumento de casos no Norte e Centro

AC Hoje às 13:36 Facebook

A ministra da Saúde, Marta Temido, explica, em conferência de imprensa, o aumento de casos registado na região Norte e centro, de sábado para domingo, numa altura em que Lisboa concentra 75% dos casos.

Segundo os dados da DGS, a região de Lisboa registou 255 dos 342 casos de covid-19 identificados nas últimas 24 horas, o que equivale a 75% do total contabilizado até à meia-noite de sábado. Valores abaixo dos 93% de sexta-feira e dos 89% de sábado.

Na Região Norte o número de casos subiu para registos idênticos aos de 21 de maio. Depois de três semanas com números na ordem da vintena, nas últimas 24 horas a zona nortenha do país somou 54 novos positivos. A Região Centro acumulou mais 53, números superiores aos da segunda semana de maio.

"Algumas administrações de saúde informaram que os casos registados no boletim não são todos do dia, porque alguns foram acumulados nos últimos dias e só agora foram registados", explicou a Ministra da Saúde, Marte Temido.

Na região de Lisboa, disse Temido, dos 255 casos que constam no boletim deste domingo, "101 resultam da operação de rastreio" que está a decorrer na Área Metropolitana de Lisboa, tendo sido efetuados mais de 14 mil testes, desde 1 de maio.

Segundo Marta Temido, "é expectável que o número de casos continue a subir nos próximos dias". Três razões essenciais explicam esta previsão: "um atraso na curva do vírus na Região de Lisboa e Vale do Tejo, o rastreio intensivíssimo que está a ser efetuado, e a especificidade dos casos", centrados em áreas de atividade económica particular e em faixas etárias entre os 20 e os 40 anos, com muitos casos assintomático - dados de sábado, 30% dos novos doentes identificados não apresentavam sintomas e 50% tinham menos de 49 anos.

Na conferência de imprensa, a ministra especificou que dos cinco mortos registados nas últimas 24 horas quatro tinham mais de 80 anos, o que situa a taxa de mortalidade nos 17,4% em pessoas maiores de 70 anos. Globalmente, a taxa de letalidade está nos 4,3%.

O Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, presente na conferência na qualidade de Coordenador da Região de Lisboa e Vale do Tejo, revelou que desde que começou o rastreio intensivo na RLVT as ações policiais permitiram a detenção de cinco pessoas que não estavam a cumprir o dever de recolhimento obrigatório por estarem infetadas, e o fecho de 12 estabelecimentos comerciais, por violação das regras estabelecidas.