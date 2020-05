Portugal ultrapassa os 1400 mortos com covid-19. Registadas 32500 infeções

JN Hoje às 12:13 Facebook

Portugal atingiu, este domingo, os 1410 óbitos relacionados com covid-19 no país, mais 14 do que no último boletim, divulgado no sábado. No total, já foram registados 32500 casos confirmados (dos quais, 19409 já recuperados), um aumento de 297 pessoas em relação às 24 horas anteriores.

Uma das informações que se destacam no relatório divulgado, ao final da manhã, pela Direção-Geral da Saúde, é a morte de uma mulher na faixa etária entre os 20 e os 29 anos de idade, o segundo caso nesta faixa etária. Até ao momento, existia apenas uma vítima casa dos 20 ano, um empresário da Bangladesh, que se tornou mesmo a primeira vítima em Portugal com menos de 40 anos.

No início da conferência de imprensa diária sobre a covid-19 em Portugal, a ministra da Saúde, Marta Temido, revelou que o novo óbito abaixo dos 30 anos de idade se trata de uma situação de saúde complexa associada ao novo coronavírus.

Quando olhamos para a distribuição geográfica dos novos casos de infeção, a Grande Lisboa continua a ser o foco principal da doença no país, com 268 novos casos de infeção. 21 caso novos registaram-se no Norte, 5 no Centro e 3 no Algarve. O resto do país não teve qualquer registo novo. Mais 223 pessoas foram dadas como recuperadas da doença.

Apesar de existir mais um doente internado em Unidade de Cuidados intensivos, há menos 40 pessoas a necessitar de internamento hospitalar, segundo o boletim da DGS.

A nível dos concelho, Lisboa, Sintra, Loures e Amadora continuam a ser alvo de atenção especial por parte das autoridades de saúde, por centralizarem grande parte dos aumentos dos números de infetados.