Portugal vai ser o país europeu com menor percentagem de população ativa

Projeções colocam Portugal, em 2050, com 1,6 pessoas em idade ativa por cada idoso, hoje estamos nos 2,9. Migrações serão determinantes.

O pico do inverno demográfico está previsto para 2050, ano em que Portugal será o país da Europa com a mais baixa percentagem de população em idade ativa - 53,6%, contra os atuais 64,5%. Teremos 1,6 pessoas potencialmente ativas (15-64 anos) por cada idoso. Proporção hoje nos 2,9 e que chegou a estar nos 8 por cada idoso nos anos 60. Se as projeções do Eurostat se confirmarem, dentro de 30 anos teremos o dobro de óbitos sobre nascimentos. Colocando o futuro demográfico do país nas migrações.

O gabinete de estatísticas europeu atualizou as suas projeções, analisando regiões e sub-regiões. Se o cenário de contínuo envelhecimento não surpreende, a sua dimensão territorial traz dados novos à discussão. Para um índice de dependência de idosos de 63 pessoas por cada 100 em idade ativa (hoje, nos 34,2), o Alentejo Central chegará aos 79,2. Do lado oposto, a Área Metropolitana de Lisboa (AML), nos 54, praticamente em linha com a média projetada para a União Europeia.