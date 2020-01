Prémio máximo do Euromilhões vai aumentar e pode chegar aos 250 milhões

Sandra Alves Hoje às 14:51 Facebook

O concurso Euromilhões vai ter novidades em breve: uma nova imagem, mais sorteios e o prémio máximo vai aumentar de 190 milhões para 200 milhões de euros, mas pode chegar até aos 250 milhões.

"O Euromilhões está prestes a ganhar uma nova vida", anunciou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, esta terça-feira, em comunicado. As novidades chegam já em fevereiro, acompanhadas de um novo boletim e uma nova imagem - embora os boletins atuais continuem válidos.

Uma das novidades é o aumento do valor máximo do "jackpot" atualmente permitido, de 190 milhões de euros, para 200 milhões de euros.

Tal como até agora, quando este valor for atingido mantém-se durante cinco sorteios consecutivos - em caso de não ser apurado qualquer vencedor. Ao fim dos cinco sorteios, caso não exista vencedor, o prémio é atribuído às apostas apuradas com o segundo prémio. "Mas, caso o jackpot de 200 milhões saia, no ciclo seguinte o valor máximo aumentará para 210 milhões, e o mesmo mecanismo será repetido, sucessivamente, em parcelas de 10 milhões, até atingir o montante máximo de 250 milhões", revela a Santa Casa.

Assim, sublinha a nota, haverá maior probabilidade de "ocorrerem 'jackpots' mais elevados e frequentes".

O primeiro sorteio deste formato irá acontecer já no dia 4 de fevereiro.

Além disso, está prevista "a realização anual de três sorteios promocionais de Super Jackpot Mínimo Garantido, que irão oferecer prémios no valor de 130 milhões de euros (ou aproximado)". O primeiro Super Jackpot Mínimo Garantido do ano vai realizar-se no sorteio de 7 de fevereiro.

O jogo, esse, mantém-se com a aposta de 5 números (de 1 a 50) e duas estrelas da sorte (de 1 a 12), tal como o valor de cada aposta - 2,50 euros (2,20 euros por aposta de Euromilhões + 0,30 euros por aposta do M1lhão).

O Euromilhões foi lançado a 13 de fevereiro de 2004 em Espanha, França e Inglaterra. Chegou a Portugal, Irlanda, Áustria, Bélgica, Suíça e Luxemburgo, em outubro do mesmo ano. O primeiro sorteio em Portugal realizou-se a 8 de outubro.

Os 100,8 milhões de euros do sorteio realizado no passado dia 17 de janeiro, cuja aposta vencedora foi registada na Malveira, concelho de Mafra, representam o 3.º maior prémio até agora atribuído em Portugal, depois de, em outubro de 2014, saírem 190 milhões de euros no distrito de Castelo Branco e, em novembro de 2015, cerca de 163 milhões de euros, no distrito de Coimbra