Professores ameaçam acampar junto ao ministério da Educação

Se até dia 10 o ministro da Educação não convocar nova reunião e não abandonar a intenção de, pelo menos, parte dos docentes serem colocados por diretores, a Federação Nacional de professores admite acampar durante três dias junto ao Ministério, em Lisboa.

A Fenprof entregou esta terça-feira um abaixo-assinado com cerca de 45 mil assinaturas contra a possibilidade de os docentes serem colocados por diretores. A graduação profissional pode não ser perfeita, mas é o critério mais justo e que evita "amiguismos", defendeu hoje à porta do Ministério, Mário Nogueira.

Centenas de docentes concentraram-se hoje frente ao ministério - do Norte, Centro e Algarve vieram oito autocarros.

Confrontado pelos jornalistas com o desmentido do ministro sobre as intenções de os docentes passarem a ser recrutados por conselhos locais de diretores, o secretario-geral da Fenprof garante que aos dirigentes foram entregues dois documentos, nas reuniões de setembro e de outubro, partilhados no site da federação que confirmam essas intenções.

"Vamos dar mais uma semana de tolerância ao ministério e ao Governo e a partir daí ficaremos intolerantes", disse Nogueira.

A partir de dia 16 começam as greves distritais. A primeira será em Lisboa, a última marcada para dia 8 de fevereiro será no distrito do Porto. Pelos outros 16 dias, as greves serão por ordem alfabética, começando por Aveiro e terminando em Viseu. No final, para 11 de fevereiro, está agendada uma manifestação nacional.

A Fenprof revelou ter pedido em dezembro ao ministério as atas e áudios das reuniões para "esclarecer" a polémica sobre as mudanças pretendidas nos concursos. Se o ministério não enviar, Mário Nogueira admite recorrer aos tribunais para intimar João Costa a entregar as atas e as gravações.