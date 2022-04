Proprietários de terrenos mais atentos: "Temos que ser os nossos vigilantes"

Militares da GNR já andam no terreno a alertar a quem ainda não limpou o mato. A partir de 30 de abril, força policial começa a multar os infratores.

Os militares da GNR que esta semana passaram pela aldeia de Oliveira de Cima, em Bodiosa, no concelho de Viseu, no âmbito da Operação Floresta Segura, encontraram situações diversas. Depararam-se com terrenos limpos e outros cheios de mato. "Estamos a desenvolver esta campanha sobre a gestão do combustível, ou seja, sobre a limpeza dos terrenos à volta dos edifícios, e a partir do dia 30 de abril, caso não o façam, nós voltamos cá e as pessoas em infração serão alvo de um auto", avisou o sargento José Aguiar, chefe do Núcleo de Proteção do Ambiente da GNR de Viseu.

O JN acompanhou a força policial na visita a duas parcelas localizadas junto a uma casa. Uma cumpre a lei, apresentando o terreno totalmente limpo; já a outra tem mato e as árvores estão demasiado próximas umas das outras.