PSD diz que Galamba mentiu e que acusações do PS são "muito graves"

O líder parlamentar do PSD acusou o ministro das Infraestruturas, João Galamba, de ter mentido ao Parlamento no âmbito da comissão parlamentar de inquérito (CPI) da TAP, considerando que o governante passou a estar "muito fragilizado". Joaquim Miranda Sarmento também disse ser "muito grave" que Eurico Brilhante Dias, o seu homólogo do PS, tenha acusado outros partidos de violarem a lei e de terem passado informações aos jornalistas sobre a CPI, exigindo um pedido de desculpas.

"Acabamos de saber, pela voz do seu ex-assessor [Frederico Pinheiro, exonerado esta sexta-feira], que o ministro quis mentir à CPI, omitindo informação relevante sobre o tema da TAP", afirmou Miranda Sarmento, esta sexta-feira, no Parlamento.

"Isso é inaceitável no comportamento de um membro do Governo e, por isso, o ministro João Galamba está politicamente muito diminuído pela mentira que quis fazer à CPI", acrescentou o social-democrata.

PUB

Miranda Sarmento também afirmou que o teor da conferência de imprensa dada, de manhã, por Eurico Brilhante Dias, foi de uma "enorme gravidade". O socialista, recorde-se, referiu que a divulgação de documentos confidenciais da CPI constitui um crime, acusando "alguns grupos parlamentares, especialmente à Direita", de estarem a fazer "o trabalho dos advogados daqueles que intentam contra o Estado".

O líder da bancada social-democrata defendeu que Brilhante Dias "tem a obrigação de esclarecer" os motivos "que o levaram a fazer a declaração profundamente infeliz que fez", instando-o ainda a "pedir desculpa a todos os grupos parlamentares e a todos os deputados".