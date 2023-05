Quando Costa apresentou a demissão de ministro e Guterres recusou

David Mandim Hoje às 17:19 Facebook

António Costa era ministro da Justiça, no ano 2000, quando, revoltado com o então secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Ricardo Sá Fernandes, que pedia ação governativa sobre o caso Camarate, apresentou a demissão a António Guterres. O primeiro-ministro não aceitou.

O atual primeiro-ministro já passou por um momento político com semelhanças ao que se verificou, na terça-feira, com João Galamba, com a diferença de, na altura, o assunto não envolver o presidente da República. Em dezembro de 2000, o atual primeiro-ministro ocupava a pasta da Justiça e apresentou a demissão ao chefe de governo, António Guterres. Não foi aceite e Costa seguiu ministro, tendo Ricardo Sá Fernandes - que tinha pressionado Costa sobre o caso Camarate - sido forçado a demitir-se.

Em causa estava uma carta de Ricardo Sá Fernandes, então secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, enviada a Guterres sobre a posição do governo relativamente ao caso Camarate. Publicada no jornal Expresso, a posição de Sá Fernandes, que tinha sido advogado de familiares das vítimas da queda do Cessna que causou, em 1980, a morte de Francisco Sá Carneiro, primeiro-ministro em funções, e de mais seis pessoas, gerou a revolta do ministro da Justiça.