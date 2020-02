Rio derrotado no Conselho de Jurisdição

Gina Pereira e Nuno Miguel Ropio Hoje às 12:31 Facebook

Fernando Negrão, a aposta de Rui Rui para liderar o Conselho de Jurisdição Nacional do PSD, perdeu para Paulo Colaço, que apresentou pela 10.ª vez uma lista alternativa. O ex-líder parlamentar teve 264 votos, conseguindo eleger três vogais, e Colaço obteve 393 votos, ficando com a presidência deste órgão e ainda quatro vogais. Uma terceira lista, a B, obteve um lugar.

Paulo Colaço, que se demitiu de vogal do Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do partido, em janeiro de 2019, em desacordo com o presidente da Mesa do Congresso, Paulo Mota Pinto, conseguiu bater a lista encabeçada por Fernando Negrão, que corria em nome da atual liderança de Rui Rio.

Como funciona o método de Hondt para a eleição deste órgão, que funciona como tribunal do partido, apesar de Negrão não ter vencido consegue entrar enquanto vogal - que foi o cargo que Colaço teve durante anos.

Para Colaço, "não se tratou de uma derrota de Rui Rio porque quem perdeu foi Fernando Negrão, que era o verdadeiro candidato". "Ganhei e esta é vitória do trabalho. São 18 anos a fazer listas - esta é a minha décima lista - e as pessoas reconhecem o valor e o profissionalismo. Reconhecem a equidistância com que resolvo sempre tudo. Nem os próprios interesses ponho à frente das decisões. Foi isso que o congresso decidiu", assegurou, ao JN.

O dirigente, que foi colocado a falar já na madrugada de domingo, quando no Centro Cultural de Viana do Castelo, onde decorre o congresso, estavam poucas mais de 50 pessoas, garantiu, ao JN, que irá ter um CJN "equidistante e célere".