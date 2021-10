Rui Rio abalado com derrota não desiste de avançar

Hermana Cruz Hoje às 08:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Apoiantes do líder do PSD confiam que candidatura será anunciada em breve. Lembram que votam os militantes, mas as maiores distritais pendem para Rangel.

O líder do PSD sofreu um rude golpe no Conselho Nacional de quinta-feira, com uma derrota com que não contava e o deixou abalado, ao ver chumbada a sua proposta para adiar as diretas. Ainda assim, deverá apresentar-se a jogo nos próximos dias, contra Paulo Rangel. Entre os seus apoiantes, espera-se que seja o mais rápido possível. E conta-se que consiga virar o tabuleiro, tal como aconteceu, há dois anos, quando Luís Montenegro avançou com o apoio das distritais de maior peso e, ainda assim, perdeu. Para já, Rangel conta com o apoio das maiores distritais, incluindo a do Porto.