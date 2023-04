Os trabalhadores vão poder solicitar, a partir de 1 de maio, uma autodeclaração de doença através do SNS24. O objetivo da medida é reduzir o volume de trabalho e a burocracia nos centros de saúde. Para períodos curtos de indisposição, até três dias consecutivos no máximo, deixará de ser necessário marcar uma consulta com o médico de família para ter acesso a uma baixa.