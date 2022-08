Vacinação arranca para a semana nos maiores de 80

Joana Amorim Hoje às 20:06 Facebook

Campanha deve iniciar-se nos centros de saúde no próximo dia 8 e nos lares a 15. Farmácias já têm reservas. EMA pronuncia-se na quinta-feira sobre vacinas adaptadas.

A campanha de vacinação contra a covid-19 e a gripe está prevista arrancar no próximo dia 8 nos maiores de 80 anos nos centros de saúde e de vacinação. Nos lares, a quem não chegou ainda informação, prevê-se início a partir do dia 15. O plano é apresentado amanhã pelas autoridades de saúde, depois da Agência Europeia do Medicamento (EMA) se pronunciar na quinta-feira sobre as vacinas adaptadas. Nas farmácias, que deverão contar com pelo menos 700 mil doses, há já listas de reserva.

Esta quinta-feira, explica ao JN o vice-presidente da USF - Associação Nacional, estão previstas reuniões com as Administrações Regionais de Saúde e Agrupamentos de Centros de Saúde para definir a estratégia. Não compreendendo Diogo Urjais como é que tendo sido a campanha anunciada em junho, a Direção-Geral da Saúde não publicou ainda a norma relativa à vacinação.