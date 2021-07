Um passo em frente até à liberdade: Britney tem novo advogado e quer provar abuso do pai

Rita Salcedas Hoje às 13:24 Facebook

Uma pequena vitória no meio de tantas derrotas recentes na vida de Britney Spears: a estrela pop, que vive há anos sob as vontades do pai, vai ter outro advogado. A braços com uma longa batalha judicial para colocar um ponto final na gestão alheia da sua vida, Britney quer provar abusos e libertar-se da tutela.

Os anos 90 davam lugar ao novo milénio e com ele chegava Britney Spears. Com uma imagem tanto doce quanto sedutora, nem menina nem mulher, como aliás cantou em 2001, a então "princesa da pop" - título honorífico que os consecutivos sucessos a fizeram merecer - instalou-se no panorama musical norte-americano, fez renascer a cultura pop adolescente e, quebrando sucessivos recordes internacionais de vendas, marcou uma era, tanto na música como na moda. A palavra "influencer" (influenciadora, em português) ainda estava longe de ganhar o espaço que acabaria por ganhar quase vinte anos depois, mas Britney já o era.

Desde então que carrega no nome uma carreira feita de enormes êxitos, aparentemente firmes apesar do muito que já se disse e escreveu sobre a sua saúde mental, o papel como mãe, o divórcio, a lista de namorados e praticamente tudo o resto. Mesmo depois do famoso colapso nervoso de 2007, reconhecido quando o público viu a cantora a rapar os longos cabelos louros, Britney continuou a lançar músicas e a fazer digressões que foram sucessos de bilheteira, além de ter entrado em séries e de se ter associado a coleções de perfumes e lingerie. Mas os comportamentos erráticos que adotou e a sequência de hospitalizações que sofreu, à boleia de uma superexposição mediática alimentada pela perseguição dos paparazzi, levaram a que, em 2008, Britney fosse colocada sob uma tutoria legal que deixou nas mãos do pai o controlo do património financeiro e da sua vida pessoal, e que ainda hoje vigora.

Tem novo advogado e quer provar abuso do pai

De acordo com os tribunais da Califórnia, a tutoria legal acontece quando um juiz nomeia um indivíduo ou uma organização para tratar de um adulto considerado incapaz de cuidar de si mesmo ou de administrar as suas finanças.

Aos 39 anos, Britney Spears não pode dispor livremente do seu dinheiro nem assinar qualquer documento sem autorização prévia. O regime legal em que está inserida aplica-se normalmente a pessoas que são incapazes de tomar decisões, como em caso de demência ou de outras doenças mentais, mas a cantora alega que está a ser "vítima" de um exercício "abusivo" do poder concedido pelo tribunal - não pode sequer casar ou engravidar (não tem autorização do tutor para retirar o DIU que usa).

Alegando ter sido enganada pela família e pelo advogado Samuel D. Ingham III, ao nunca ter sido informada da hipótese de pedir o fim da tutela, a cantora norte-americana pediu ao tribunal de Los Angeles, em junho, o direito a escolher o próprio representante. E, na quarta-feira, a segunda vez num mês em que foi ouvida em tribunal, a boa notícia chegou: a juíza Brenda Penny autorizou a demissão de Ingham, que representava Britney desde 2008, e a escolha do poderoso Mathew Rosengart como novo advogado, antigo procurador federal com longo currículo em representar estrelas de Hollywood.

Na ocasião, falando ao tribunal por telefone, o ícone pop repetiu o apelo dramático que já tinha feito da última vez, para que o pai, James Spears, fosse removido do acordo legal que lhe controla a carreira, a fortuna e a vida pessoal. "Estão a permitir que o meu pai arruíne a minha vida. Tenho que me livrar dele e, por isso, vou acusá-lo de abuso de tutela", disse a artista, pedindo uma investigação a James, por quem diz sentir-se "extremamente assustada".

O lançamento do documentário "Framing Britney Spears" em fevereiro, focado na trajetória da cantora norte-americana, da ascensão à queda, fez com que a vida de Britney voltasse à esfera pública e deu força ao movimento #FreeBritney, que pede o fim da tutela que "aprisiona" a também atriz e bailarina.