Morreu Octávio Abrunhosa, pai de Pedro Abrunhosa

Morreu Octávio Abrunhosa, pai do músico Pedro Abrunhosa. O advogado natural de Lamego faleceu aos 96 anos, no passado domingo (24 de maio), na cidade do Porto, onde vivia.

O também escritor e poeta cresceu em Moimenta da Beira, onde regressava todos os anos nas férias judiciais e em datas festivas. Segundo a Câmara local, Octávio Abrunhosa também promoveu ao longo dos anos os encontros da família Abrunhosa, reunindo dezenas de pessoas no Terreiro das Freiras.

A música "Tempestade", recentemente lançada pelo músico portuense, foi dedicada ao pai. "Não estamos sós na tempestade" é o primeiro verso da letra pensada para Otávio Abrunhosa, que Pedro Abrunhosa não via desde o início de março e com quem falava através de um ecrã.

