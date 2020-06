Autocarro do Benfica apedrejado. Weigl e Zivkovic feridos

Luís Antunes Ontem às 23:41, atualizado hoje às 00:02 Facebook

Veículo das águias apedrejado quando voltava ao Seixal. Jogadores no hospital.

O autocarro do Benfica foi atacado na A2, quando estava a chegar ao centro de treinos do Seixal, onde a comitiva encarnada regressava após ter empatado, na Luz, com o Tondela (0-0), e falhado assim a possibilidade de ultrapassar o F. C. Porto na liderança do campeonato.

O veículo foi atingido com pedras e os jogadores Weigl e Zivkovic tiveram de receber tratamento médico por causa dos estilhaços provocados pela quebra dos vidros. Ambos foram transportados para uma unidade hospitalar em Lisboa.

Aparentemente, o mau resultado verificado frente aos tondelenses terá estado na origem do descontentamento dos adeptos e do ataque ao autocarro. O veículo estava a ser escoltado por batedores da polícia, mas nem isso foi capaz de desmobilizar os simpatizantes, que arremessarem pedras e atingiram as janelas. No interior do veículo, os jogadores viveram momentos tensão e pânico por este ataque surpresa.

Depois já no centro de treinos do Seixal, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, fez questão de se reunir com os jogadores e procurou estar sempre junto da equipa numa altura particularmente difícil. Não só motivada pelo empate com o Tondela como também pelo pânico sentido pelos jogadores após o ataque ao autocarro.