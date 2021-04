Clubes ingleses deixam Superliga. Arsenal pede desculpa pelo "erro"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:56 Facebook

A BBC avança, esta terça-feira, que todos os clubes ingleses deixaram a Superliga. Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham e Manchester United já oficializaram as saídas. Só falta o Chelsea.

Pouco depois de a BBC ter noticiado que todos os clubes ingleses tinham deixado a Superliga Europeia, Arsenal, Liverpool, Tottenham e Manchester United oficializaram mesmo a saída, já depois de o Manchester City ter tomado a mesma decisão horas antes. Só o Chelsea ainda não comunicou qualquer tomada de posição.

Após a reunião de emergência entre os 12 clubes fundadores da prova, os quatro clubes da Premier League emitiram comunicados a anunciar a decisão, com o Arsenal a deixar um pedido de desculpas: "cometemos um erro e pedimos desculpa por isso".

No domingo, AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram a criação da Superliga Europeia e desde então que o mundo do futebol tem estado em revolução, com críticas de treinadores, jogadores, adeptos e ameaças de UEFA e FIFA.

Esta terça-feira, o plantel do Liverpool tomou uma posição sobre a prova. Henderson, capitão dos "reds", deixou uma publicação nas redes sociais na qual garante que os jogadores não estão de acordo com a criação da Superliga Europeia e esperam que "não aconteça".

Já os adeptos do Chelsea uniram-se para contestar, à porta de Stamford Bridge, a criação da competição - Petr Cech, diretor técnico, pediu, sem sucesso, calma aos apoiantes - numa contestação que tem sido geral.