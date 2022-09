Conceição e o golo do Atlético: "O quarto árbitro disse-me que o tempo já tinha acabado"

O treinador do F. C. Porto considerou, esta quarta-feira, que a equipa azule branca merecia vencer diante do Atlético de Madrid e deixou algumas críticas à arbitragem.

"Pelo que fizemos, merecíamos sair daqui com vitória, já o empate era mau. Já depois da expulsão houve o golo de forma estranha com bola prensada. Fomos atrás do empate que era merecido. Pela dinâmica e forma como bloqueámos o Atlético, o público a assobiar a equipa, senti o Diego sem grandes soluções. Fizemos o golo e o árbitro disse que ia dar mais um minuto. Depois marcaram aos 110 ou 11. Devia ter acabado antes de marcarem o canto. O peso que temos na Europa, acabamos por ser pequeninos em relação a outras potências. Já eram descontos de descontos. Disse que ia dar mais um minuto, não percebo o critério. O quarto árbitro disse-me que o tempo tinha acabado trinta segundos antes", começou por dizer Sérgio Conceição, abordando ainda a lesão de Otávio.

"Ainda não sabemos estado clínico do Otávio. É um jogador preponderante na nossa dinâmica de jogo. Não é que os outros entrassem mal, mas ele é experiente, com arcaboiço nesta competição, foi diferente. Tudo o que podia correr mal, correu. Não gosto de falar em sorte, porque isso vem do trabalho. Talvez seja o jogo em que pesou mais o fator sorte de todos os que fiz nesta competição. Tivemos oportunidades de golo, mesmo em inferioridade. Parece que estava adivinhar, tanto que, na conferência antes do jogo, falei da equipa de arbitragem. Merecíamos ganhar. Não tivemos a sorte de correr bem ao árbitro. Eles falam uns com os outros, se são corretos e honestos devem dizer o que me disseram antes do golo da vitória", concluiu.

O Atlético de Madrid venceu (2-1), esta quarta-feira, na capital espanhola, o F. C. Porto na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Hermoso, Uribe e Griezmann marcaram os golos. Com este resultado, o Atlético de Madrid e os belgas do Club Brugge, que venceram o Bayer Leverkusen por 1-0, estão na liderança do grupo, com três pontos, enquanto o F. C. Porto e a equipa alemã ainda não pontuaram.