Conceição preocupado com o VAR: "Se calhar vou levar mais um processo..."

Com o campeonato na fase decisiva, treinador do F. C. Porto volta a dizer que não pode haver "dois pesos e duas medidas" nas decisões do videoárbitro

Na antevisão do jogo de sábado com o Santa Clara, Sérgio Conceição recusou a ideia de que o F. C. Porto tenha ganho confiança na revalidação do título após a vitória da semana passada sobre o Benfica. "A confiança ganha-se diariamente. Ganhar pontos a um rival que vai na frente é sempre bom. Reduzimos um bocadinho a distância, mas temos de continuar o nosso caminho", afirmou o técnico portista, sem esconder a preocupação com outros fatores que não pode controlar, nomeadamente o trabalho do VAR.

"À medida que caminhamos para o final do campeonato, os jogos ganham peso. Todos os erros e todos os pontos perdidos podem ser decisivos. Não há dúvidas. Todos os intervenientes diretos no jogo têm de dar o melhor e de estar no máximo. É isso que nós queremos. Já levei um processo por dizer no final de um jogo que o critério do VAR devia ser sempre o mesmo. Na altura nem me alonguei tanto como me estou a alongar agora, por isso se calhar vou levar outro processo no final desta conferência", referiu, depois de questionado sobre a nomeação de João Pinheiro e António Nobre, este no VAR, para o Chaves-Benfica.

"Falamos muito dessas nomeações, mas eu não tenho de entrar no detalhe e falar deste ou daquele. É evidente que houve erros no passado. A ferramenta VAR é importante, mas quem está atrás do VAR são pessoas. Se o critério for o mesmo num determinado erro, tudo bem. Toda a gente erra, como eu erro a fazer a equipa e a definir a estratégia para o jogo. Penso é que não pode haver dois pesos e duas medidas", acrescentou.

Confrontado com a possibilidade de o Benfica estar em quebra, depois de ter perdido o clássico e também a primeira mão da eliminatória europeia com o Inter, Conceição fez o possível para dizer que não é analista, sem evitar alguns sorrisos: "Não tenho de comentar o estado de forma das outras equipas. Os jogos são todos diferentes. Há jogos bons e jogos maus durante o ano. O que me interessa é o Santa Clara. O Benfica já passou. Não vamos defrontá-los mais esta época, infelizmente, porque se estivéssemos na Champions provavelmente estaríamos agora a disputar uma eliminatória com eles".

Sobre a partida com o Santa Clara, atual último classificado do campeonato, o treinador dos dragões alertou para o facto de o F. C. Porto ter de se manter alerta. "Perdemos pontos onde não podíamos ter perdido, até porque já demonstrámos que, quando estamos com a concentração competitiva no máximo, dificilmente alguma equipa nos ganha", sublinhou, sem qualquer comentário em relação aos rumores desta semana sobre um alegado interesse do Inter: "Não há nada para dizer. Não controlo as notícias que saem".

Sem dar pistas sobre os substitutos no onze portista dos castigados Taremi e Grujic, Conceição confirmou a indisponibilidade do lateral João Mário, "para este jogo e provavelmente para o próximo", e voltou ao clássico da Luz para dizer que o festejo no final teve a ver com a "emoção" vivida junto dos adeptos. "Já disse e volto a dizer que não festejo vitórias. Festejo títulos. Naquele caso, foi a emoção do momento. Foi por aí".