Golo de Bruno Fernandes não chegou: Manchester United eliminado da Liga Europa

Ontem às 21:55

O Manchester United disse adeus, este domingo, à Liga Europa ao perder (2-1) mas meias-finais frente ao Sevilha. Médio abriu o marcador mas equipa espanhola acabou por conseguir a reviravolta.

Os red devils estiveram a vencer - Bruno Fernandes, de grande penalidade, inaugurou o marcador aos nove minutos - mas Suso, aos 26 minutos, e Luuk, já na segunda metade, decidiram o jogo a favor da equipa orientada pelo ex-treinador do F. C. Porto Julen Lopetegui.

O Sevilha, recordista de triunfos na competição (5), vai defrontar o vencedor do embate entre os ucranianos do Shakhtar Donetsk e os italianos do Inter Milão, agendado para segunda-feira, em Dusseldorf, às 21 horas.

Veja o golo de Bruno Fernandes: