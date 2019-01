Conselho de Arbitragem aceitou dispensa de Fábio Veríssimo

Hoje às 09:47 Facebook

O Conselho de Arbitragem (CA) confirmou, esta quinta-feira, que recebeu e aceitou o pedido de dispensa do árbitro internacional Fábio Veríssimo.

"Árbitro de primeira categoria, com inúmeras provas dadas do seu valor, Fábio Veríssimo trabalhará de forma específica sob orientação do Conselho de Arbitragem", explica o CA.

O pedido de dispensa do árbitro internacional foi feito depois da polémica no jogo entre o Benfica e o F. C. Porto, em que foi criticado pelos responsáveis benfiquistas. As meias-finais entre o Benfica e o F. C. Porto, que os dragões venceram por 3-1, ficaram marcadas por algumas decisões de arbitragem polémicas, nomeadamente um golo anulado a Pizzi, por alegado fora de jogo.

"A atitude de Fábio Veríssimo, ao reconhecer um período em que a sua forma não é a ideal, define-o como homem e prestigia-o como elemento de um grupo forte e empenhado em trabalhar duramente para melhorar a arbitragem portuguesa", refere o CA.

Em comunicado enviado poucas horas depois de mais um jogo marcado pelas críticas de arbitragem, deste vez entre o Braga e o Sporting, também a contar para a Taça da Liga, o órgão de arbitragem sublinha que "fará queixa de todos os comportamentos de agentes desportivos que entenda serem susceptíveis de perturbar a normal atividade das equipas de arbitragem".